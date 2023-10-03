Посольству Финляндии в России открыли счет в находящемся под санкциями банке ВТБ
Министерство иностранных дел Финляндии сообщило об открытии банковского счета ВТБ, куда были переведены средств с замороженных счетов финской дипмиссии в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы дипведомства.
Уточняется, что счета генконсульства Финляндии были заморожены в апреле. Также МИД сообщил, что здание в Санкт-Петербурге, где работала дипмиссия, после прекращения работы с 1 октября по решению МИД России, по-прежнему будет принадлежать Финляндии.
Банк ВТБ находится под санкциями Евросоюза и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша возобновит временный контроль на границе со Словакией
- В Подмосковье неизвестные похитили 24 тонны чая стоимостью 5 млн рублей
- Чиновника Пентагона обвинили в организации собачьих боев
- Президенту «Русского молока» Бойко-Великому дали 6,5 лет колонии за растрату
- Германия впервые разместит в Литве бригаду в 4 тысячи военных
- Филипп Киркоров заявил, что Анна Asti является артистом номер один в России
- Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области
- В Югре стая бродячих собак напала на женщину
- В ДНР обнаружили цех «Азова» по производству взрывных устройств
- Фигурист Гуменник выступил в Пекине под русскоязычную версию песни Rammstein
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru