Посольству Финляндии в России открыли счет в находящемся под санкциями банке ВТБ

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило об открытии банковского счета ВТБ, куда были переведены средств с замороженных счетов финской дипмиссии в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы дипведомства.

Уточняется, что счета генконсульства Финляндии были заморожены в апреле. Также МИД сообщил, что здание в Санкт-Петербурге, где работала дипмиссия, после прекращения работы с 1 октября по решению МИД России, по-прежнему будет принадлежать Финляндии.

Банк ВТБ находится под санкциями Евросоюза и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

