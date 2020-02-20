Полиция Австралии считает подлинными новые документы по делу МН17

Полиция Австралии признала подлинность некоторых документов, которые содержатся в исследовании нидерландского журналиста Макса Ван дер Верфа. Ранее они были опубликованы на Bonanza Media. ТАСС отмечает, что в рамках проводимого Совместной следственной группой расследования часть из них была подготовлена федеральной полицией Австралии. В исследовании содержались материалы, имеющие отношение к австралийской полиции. Один из них дает основания подозревать, что незадолго до крушения МН-17 в небе были замечены два украинских истребителя.

Ранее на платформе Bonanza Media было опубликовано исследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Согласно документам, ни одно развернутое ракетно-зенитное орудие «Бук» не находилось достаточно близко для того, чтобы сбить лайнер.