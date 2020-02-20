Полиция Австралии считает подлинными новые документы по делу МН17
Полиция Австралии признала подлинность некоторых документов, которые содержатся в исследовании нидерландского журналиста Макса Ван дер Верфа. Ранее они были опубликованы на Bonanza Media. ТАСС отмечает, что в рамках проводимого Совместной следственной группой расследования часть из них была подготовлена федеральной полицией Австралии. В исследовании содержались материалы, имеющие отношение к австралийской полиции. Один из них дает основания подозревать, что незадолго до крушения МН-17 в небе были замечены два украинских истребителя.
Ранее на платформе Bonanza Media было опубликовано исследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Согласно документам, ни одно развернутое ракетно-зенитное орудие «Бук» не находилось достаточно близко для того, чтобы сбить лайнер.
Между тем, в Кремле считают расследование голландского журналиста по катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе свидетельством правоты российской стороны. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что РФ было отказано в возможности быть участницей международной следственной группы. Именно по этой причине, по словам Пескова, Москва всегда с недоверием относились к поспешным заключениям.
«Боинг» малайзийских авиалиний, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на территории Донбасса в июле 2014 года. В результате трагедии погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, пишет РИА ФАН. Следствие установило, что самолёт был сбит ракетой.
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