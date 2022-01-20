Полиция Алма-Аты обнаружила тайные захоронения погибших при беспорядках боевиков

Полиция Алма-Аты обнаружила тайные захоронения боевиков, погибших во время массовых беспорядков в городе. Об этом сообщила официальный представитель полицейского департамента Салтанат Азирбек.

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Ранее глава департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов заявил о нападениях на морг и похищении неизвестными 41 тела.

«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», — приводит слова Азирбек Telegram-канал «Алматинская трагедия».

В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Акции протеста переросли в стычки с правоохранителями и беспорядки. В результате январского кризиса погибли 225 человек, отмечает Ura.ru. По данным МВД республики, были ликвидированы 26 вооруженных боевиков, 18 ранены, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БоевикиБеспорядкиКазахстан
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