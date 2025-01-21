Полиция Алма-Аты начала расследование из-за песни с оскорблением русских

Полиция Алма-Аты начала досудебное расследование в отношении казахстанского блогера Темирлана Енсебека, который разместил в своей соцсети песню, содержащую оскорбления в адрес русских, сообщила пресс-служба городского полицейского департамента.

В тексте песни под названием «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») с использованием ненормативной лексики содержатся шовинистические высказывания, направленные против русскоязычного населения, в том числе проживающего в Казахстане.