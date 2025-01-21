Полиция Алма-Аты начала расследование из-за песни с оскорблением русских
Полиция Алма-Аты начала досудебное расследование в отношении казахстанского блогера Темирлана Енсебека, который разместил в своей соцсети песню, содержащую оскорбления в адрес русских, сообщила пресс-служба городского полицейского департамента.
В тексте песни под названием «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») с использованием ненормативной лексики содержатся шовинистические высказывания, направленные против русскоязычного населения, в том числе проживающего в Казахстане.
Расследование было инициировано не из-за сатирического содержания, а из-за явных признаков разжигания межнациональной розни. В ведомстве подчеркнули, что сам Енсебек не является автором песни, и следствие сейчас устанавливает личность ее создателя. По словам полицейских, такие действия подрывают межэтническое согласие и единство, которые являются основой государства.
В департаменте полиции напомнили, что Казахстан — многонациональная страна, в которой представители разных культур и вероисповеданий живут в мире и согласии, призвав граждан соблюдать закон, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru