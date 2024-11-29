В Таллине переименовали две русские гимназии
Городское собрание одобрило переименование двух русских гимназий в Таллине. Об этом сообщает портал национальной телерадиокомпании ERR.
Так, с 1 марта 2025 года Русская гимназия Хааберсти станет Таллинской гимназией, а с 1 сентября 2025-го Ласнамяэскую русскую гимназию переименуют в Гимназию Тяхесаю. Решение о переименовании первого учреждения поддержали 60 депутатов собрания, второго — 63, при этом не было отдано ни одного голоса против.
Слово «русский» пока сохраняется в названиях пяти школ Таллина: Русской гимназии Хааберсти, Линнамяэского русского лицея, Ласнамяэской русской гимназии, Ыйсмяэского русского лицея, Кесклиннаской русской гимназии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru