Городское собрание одобрило переименование двух русских гимназий в Таллине. Об этом сообщает портал национальной телерадиокомпании ERR.

Так, с 1 марта 2025 года Русская гимназия Хааберсти станет Таллинской гимназией, а с 1 сентября 2025-го Ласнамяэскую русскую гимназию переименуют в Гимназию Тяхесаю. Решение о переименовании первого учреждения поддержали 60 депутатов собрания, второго — 63, при этом не было отдано ни одного голоса против.

Слово «русский» пока сохраняется в названиях пяти школ Таллина: Русской гимназии Хааберсти, Линнамяэского русского лицея, Ласнамяэской русской гимназии, Ыйсмяэского русского лицея, Кесклиннаской русской гимназии.

Ранее власти Эстонии приняли решение о расторжении договора по сотрудничеству с Россией в сфере образования, подписанного в 1994 году, напоминает «Свободная пресса».

