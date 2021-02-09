Полицейские в Мьянме стреляли в воздух для разгона протестов

Полицийские в Мьянме открыли огонь в воздух и использовали водометы для разгона активистов, которые выступают против насильственного захвата власти военными. Об этом пишет Reuters.

Протесты в столице Мьянмы Нейпьидо продолжаются четвертый день подряд. Днем ранее полиция также использовала водометы для разгона протестующих. 8 февраля руководство страны запретило собрания численностью более четырех человек, но люди вышли на улицы вопреки требованиям военных.

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Военные устроили госпереворот в Мьянме 1 февраля, когда арестовали избранного главу государства Вин Мьина и государственного советника, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Свои действия они объяснили фальсификациями на прошедших 8 ноября 2020 года выборах.



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ФОТО: o-india.ru
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