Политолог: Зеленский оскорбил Макрона и Меркель

Утверждения украинского президента Владимира Зеленского, что Киев защищает Европу от «российской агрессии» оскорбляют лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, сообщил телеканалу «Россия 1» политолог, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев.

Украина надеется, что США будут помогать ей в борьбе с «российской агрессией»

Подобная риторика Киева может быть воспринята внутренней аудиторией, но не западными лидерами, которым знаком потенциал украинской армии.

«Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую они им на полном серьезе пропихивают», — отметил политолог.

Он выразил мнение, что европейцы могут видеть своим защитником НАТО, но не Украину.

США будут продолжать помогать Украине привлекать Россию к ответственности за ее агрессию. Такое утверждение дается в тексте совместного заявления по стратегическому партнерству Украины и США, опубликованного на сайте президента Украины.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Ангела МеркельЭммануэль МакронВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры