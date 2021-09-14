Политолог: Зеленский оскорбил Макрона и Меркель

Подобная риторика Киева может быть воспринята внутренней аудиторией, но не западными лидерами, которым знаком потенциал украинской армии.

«Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую они им на полном серьезе пропихивают», — отметил политолог.

Он выразил мнение, что европейцы могут видеть своим защитником НАТО, но не Украину.

США будут продолжать помогать Украине привлекать Россию к ответственности за ее агрессию. Такое утверждение дается в тексте совместного заявления по стратегическому партнерству Украины и США, опубликованного на сайте президента Украины.



