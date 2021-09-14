Политолог: Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
Утверждения украинского президента Владимира Зеленского, что Киев защищает Европу от «российской агрессии» оскорбляют лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, сообщил телеканалу «Россия 1» политолог, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев.
Подобная риторика Киева может быть воспринята внутренней аудиторией, но не западными лидерами, которым знаком потенциал украинской армии.
«Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую они им на полном серьезе пропихивают», — отметил политолог.
Он выразил мнение, что европейцы могут видеть своим защитником НАТО, но не Украину.
США будут продолжать помогать Украине привлекать Россию к ответственности за ее агрессию. Такое утверждение дается в тексте совместного заявления по стратегическому партнерству Украины и США, опубликованного на сайте президента Украины.
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