Политолог считает, что Меркель может вернуться в большую политику
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель возглавить консультативный совет, созданный для реформирования международной организации и поиска сфер, где необходимо вмешательство организации.
При этом она ответила отказом. Однако не исключено, что Меркель вернется в политику, сообщил изданию «Политика сегодня» политолог-международник Петр Федосов.
По его словам, политический темперамент Меркель не позволит ей долго сидеть без дела, несмотря на то, что она заявляла, что хочет отдохнуть.
Как сообщалось ранее, Гутерриш и Меркель обсудили предложение по телефону, после чего экс-канцлер выразила благодарность «за доверие», однако все же отклонила предложение.
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