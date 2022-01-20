Политолог считает, что Меркель может вернуться в большую политику

При этом она ответила отказом. Однако не исключено, что Меркель вернется в политику, сообщил изданию «Политика сегодня» политолог-международник Петр Федосов.

По его словам, политический темперамент Меркель не позволит ей долго сидеть без дела, несмотря на то, что она заявляла, что хочет отдохнуть.

Как сообщалось ранее, Гутерриш и Меркель обсудили предложение по телефону, после чего экс-канцлер выразила благодарность «за доверие», однако все же отклонила предложение.

