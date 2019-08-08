Политолог: Шансы экс-президента Киргизии вновь заполучить власть малы
Около тысячи сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выдвинулись от его резиденции в Бишкек. Ранее сообщалось, что сам экс-президент задержан - он решил сдаться властям. Политолог из Киргизии Мурат Суюнбаев считает, что шансы Атамбаева вновь заполучить власть довольно малы.
«Гипотетически он мог бы собрать самых решительных своих сторонников. Опыт показывает, что для захвата иной раз достаточно 500 человек безбашенных. Но ни легитимности, ни поддержки у него не было бы при таком раскладе», - заявил политолог в интервью телеканалу «360».
Суюнбаев добавил, что ситуация должна решаться цивилизованно, в рамках закона.
Штурм резиденции Атамбаева под Бишкеком начался вечером 7 августа, он был отбит сторонниками политика. Второй штурм, начавшийся в ночь на 8 августа, тоже был отбит. В четверг был проведен очередной штурм резиденции. В результате столкновений пострадали 79 человек. Один спецназовец погиб.
Эксперт по Средней Азии Дмитрий Верхотуров описал в эфире НСН, что ждет экс-президента Киргизии после задержания.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве обвинил в своем преследовании Навального
- Прокуроры пресекут деятельность организаторов незаконных акций во время выборов
- Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали
- Куклачев посоветовал не обращать внимания на породу кошки
- Кормухина назвала рецепт возрождения России