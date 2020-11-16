Трамп отметил заслуги своей администрации при запуске Crew Dragon
Действующий президент США Дональд Трамп в своем Twitter поздравил NASA с успешным пилотируемым стартом корабля Crew Dragon.
Глава Белого дома напомнил о заслуге в этом своей администрации, а запуск назвал «великолепным». «NASA было близко к катастрофе, когда мы занялись этим. Сейчас оно снова «горяченькое», самое продвинутое, [самый лучший] космический центр в мире, далеко впереди всех!», - написал президент после запуска.
Напомним, сегодня ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала на Международную космическую станцию.
Первым рабочим рейсом на станцию доставят четырех астронавтов. Прибытие корабля на МКС планируется на ранее утро вторника по московскому времени.
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