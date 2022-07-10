Политолог не исключил смену власти в ФРГ из-за энергетического кризиса
Одним из последствий энергетического кризиса в Германии может стать смена политической власти, сообщил ФАН политолог, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий.
По его словам, в стране случится очередная волна социальных протестов. «Сейчас, кстати, в социальных сетях уже недовольны политикой канцлера Шольца и призывают его вслед за Борисом Джонсоном пойти в отставку», – заявил эксперт.
Он считает, что если правительство Германии не начнет проводить реформы в сфере социальной политики, то это может уже в скором времени привести к серьезным народным волнениям.
Одной из возможных причин потенциального «народного взрыва» является активная поддержка украинского режима.
Напомним, план вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене газа из России поставками сжиженного природного газа потерпел провал.
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