По его словам, в стране случится очередная волна социальных протестов. «Сейчас, кстати, в социальных сетях уже недовольны политикой канцлера Шольца и призывают его вслед за Борисом Джонсоном пойти в отставку», – заявил эксперт.

Он считает, что если правительство Германии не начнет проводить реформы в сфере социальной политики, то это может уже в скором времени привести к серьезным народным волнениям.

Одной из возможных причин потенциального «народного взрыва» является активная поддержка украинского режима.

Напомним, план вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене газа из России поставками сжиженного природного газа потерпел провал.

