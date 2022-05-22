Политолог из ФРГ раскритиковал политику Бербок из-за угрозы Европе

«Глава МИД Германии госпожа Бербок печально известна всему миру своими грубыми ошибками в речи. Политику, которую она ведет, критикует каждый адекватный немец. Бербок, так же как и Шольц и все его приближенные, своими действиями ставит под угрозу безопасность всей Европы, благосостояние людей, экономику и промышленный сектор своей страны», — сказал политолог в интервью «Известиям».

При этом эксперт назвал Бербок «лишь посланником дурных вестей от Шольца».

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в Германии в отношении главы МИД акции недовольства уже становятся систематическими.

