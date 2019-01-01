Политолог: Грузины поняли, что европейский рай им не светит
Президент Фонда единения русского и грузинского народа рассказал НСН, сколько процентов населения Грузии желает восстановления отношений с Россией.
Число сторонников членства Грузии в ЕС среди грузин снизилось с 83% в декабре 2018 года до 77% в настоящий момент. Об этом говорят данные опроса американского «Национально-демократического института», пишет «Взгляд». Отмечается, что 39% противников сближения с Евросоюзом аргументируют свою позицию тем, что это может вызвать конфликт с РФ. Сторонниками более тесных отношений с Москвой выступает 31% опрошенных.
Данные о числе приверженцев идеи евроинтеграции изначально завышены, заявил в эфире НСН президент Фонда единения русского и грузинского народа Владимир Хомерики. Однако, по его словам, сейчас отток из рядов мечтающих о европейском рае так велик, что заставляет признать горькую правду даже американцев.
«Это данные американского института, и они изначально завышены. Я не вижу, чтобы в Грузии столько народу стремилось в Европу. А то, что происходит определённое снижение стремящихся, это уже даже они не могут замалчивать. Потому что Грузия прекрасно поняла, что вместо европейского рая, безвиза, который им сделали, она получила безвиз только для туристов. Нам же не предлагают рабочие места или рынок сбыта грузинской продукции. Поэтому для Грузии это просто были туристические перспективы, на которые часть народа и повелась. Сегодня всё становится на свои места, и Грузия понимает, что в Европе её никто не ждёт. Я бы сказал, что сторонников Европы сегодня в Грузии 30-40%», — заметил политолог.
Более того, по его словам, большинство грузин на сегодняшний день желает восстановления добрососедских отношений с Россией.
«Конечно, сейчас около 70% грузин думает о восстановлении дружеских и торговых отношений с Россией. Они хотят, чтобы восстановился безвизовый режим, чтобы они ехали в Россию не только со своей продукцией, но и на рынок труда, зарабатывать. Исходя из тех сложных экономических условий, которые сложились в Грузии, народ сегодня соскучился [по России] и понимает, что надо восстанавливать отношения с Москвой. В Грузии понимают и евразийский путь развития», — отметил Хомерики.
Однако для исполнения этих желаний грузинам необходимо внушить своим властям, что единственный путь здесь — диалог с Москвой.
«Я думаю, надо развивать общественную и народную дипломатию, ибо, к огромному сожалению, власти Грузии находятся под большим давлением. В первую очередь, американского посольства, которое в Грузии всем заправляет и командует. Надо народу больше доказывать своему руководству, что они видят другой путь развития. Что они прекрасно понимают, что ключ к решению всех проблем Грузии — и экономических, и геополитических, в том числе и территориальных, лежит в России», — заключил Хомерики.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Грузия стала на 100% европейским государством. В эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе объяснил, почему на сегодняшний день Грузия стала более европейской страной, чем некоторые страны Евросоюза.
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