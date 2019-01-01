Политолог: Грузины поняли, что европейский рай им не светит

Данные о числе приверженцев идеи евроинтеграции изначально завышены, заявил в эфире НСН президент Фонда единения русского и грузинского народа Владимир Хомерики. Однако, по его словам, сейчас отток из рядов мечтающих о европейском рае так велик, что заставляет признать горькую правду даже американцев.

«Это данные американского института, и они изначально завышены. Я не вижу, чтобы в Грузии столько народу стремилось в Европу. А то, что происходит определённое снижение стремящихся, это уже даже они не могут замалчивать. Потому что Грузия прекрасно поняла, что вместо европейского рая, безвиза, который им сделали, она получила безвиз только для туристов. Нам же не предлагают рабочие места или рынок сбыта грузинской продукции. Поэтому для Грузии это просто были туристические перспективы, на которые часть народа и повелась. Сегодня всё становится на свои места, и Грузия понимает, что в Европе её никто не ждёт. Я бы сказал, что сторонников Европы сегодня в Грузии 30-40%», — заметил политолог.

Более того, по его словам, большинство грузин на сегодняшний день желает восстановления добрососедских отношений с Россией.

«Конечно, сейчас около 70% грузин думает о восстановлении дружеских и торговых отношений с Россией. Они хотят, чтобы восстановился безвизовый режим, чтобы они ехали в Россию не только со своей продукцией, но и на рынок труда, зарабатывать. Исходя из тех сложных экономических условий, которые сложились в Грузии, народ сегодня соскучился [по России] и понимает, что надо восстанавливать отношения с Москвой. В Грузии понимают и евразийский путь развития», — отметил Хомерики.

Однако для исполнения этих желаний грузинам необходимо внушить своим властям, что единственный путь здесь — диалог с Москвой.