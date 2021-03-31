Politico сообщило о краже российскими хакерами тысяч электронных писем Госдепа
В 2020 году предполагаемые хакеры из России получили доступ к тысячам электронных писем сотрудников американского Госдепа, пишет Politico со ссылкой на свои источники.
Злоумышленники получили доступ к е-mail в бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
По данным издания, в настоящее время не установлено, получили ли они доступ к секретным данным.
Тем временем, хакеры попытались получить доступ к компьютерам минимум семи членов бундестага и 31 депутата региональных парламентов. Об этом пишет Der Spiegel. Правоохранительные органы ФРГ подозревают в попытке взлома группировку Ghostwriter, деятельность которой связывают с Россией.
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