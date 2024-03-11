Politico: Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь откладывает давно запланированный визит на Украину на фоне разногласий с союзниками, пишет газета Politico со ссылкой на источник в дипломатическом корпусе Пятой республики.

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По информации издания, разногласия с союзниками возникли после последних заявлений Макрона относительно конфликта на Украине и вероятности отправки войск западных стран. В публикации говорится, что президент Франции намерен уделить дополнительное время для переговоров с другими членами НАТО, чтобы визит в Киев был результативным.

«Необходимо создать различные коалиции и определить их оперативные обязательства перед нашими партнерами», - сказал источник газеты.

В интервью телеканалу LCI министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж не намерен переходить границу соучастия в конфликте на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаФранцияЭммануэль Макрон

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