Покушавшегося на Трампа было заметно на крыше оттуда, где стоял бывший президент

Видеозапись, сделанная неподалеку от места, где находился экс-президент США Дональд Трамп, показывает, что нападавший, который ранил политика, был виден на крыше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенные американскими СМИ видео.

Видеозапись, вероятно, снята сторонником Дональда Трампа. На ней видно, как нападавший двигался по крыше. Камера фиксирует, как подозреваемый сначала передвигается по крыше, а затем занимает позицию для стрельбы.

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Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Трамп получил ранение в ухо, один зритель погиб, а двое других получили тяжелые ранения.

Секретная служба США сообщила, что подозреваемый, стрелявший в сторону сцены с крыши производственного здания примерно в 100 метрах от места мероприятия, был нейтрализован, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАПокушениеТрамп

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