Покушавшегося на Трампа было заметно на крыше оттуда, где стоял бывший президент

Видеозапись, сделанная неподалеку от места, где находился экс-президент США Дональд Трамп, показывает, что нападавший, который ранил политика, был виден на крыше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенные американскими СМИ видео.

Видеозапись, вероятно, снята сторонником Дональда Трампа. На ней видно, как нападавший двигался по крыше. Камера фиксирует, как подозреваемый сначала передвигается по крыше, а затем занимает позицию для стрельбы.