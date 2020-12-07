Поклонская предложила Маску перебраться в Крым
Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила главе космической корпорации SpaceX Илону Маску переехать жить в Крым. Так она отреагировала на заявление миллиардера о переезде из Калифорнии в Техас.
По словам Поклонской, переезд в Крым для Маска - вариант лучше.
«У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию», — написала Поклонская в Instagram.
По мнению российского парламентария, в Крыму предприниматель сможет продемонстрировать умение решать вполне земные проблемы, которые возникли у жителей полуострова из-за действий Украины.
Власти Ялты с 14 декабря ограничат подачу воды из-за обмеления водохранилищ, сообщает РИА ФАН. Со следующей недели воду будут подавать три часа утром и три часа вечером.
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