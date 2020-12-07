Поклонская предложила Маску перебраться в Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила главе космической корпорации SpaceX Илону Маску переехать жить в Крым. Так она отреагировала на заявление миллиардера о переезде из Калифорнии в Техас.

По словам Поклонской, переезд в Крым для Маска - вариант лучше.