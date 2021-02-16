Похороны Ларри Флинта пройдут в формате вечеринки со стриптизершами
Похороны основателя американского порнографического журнала Ларри Флинта пройдут в формате вечеринки, сообщает TMZ.
Церемония прощания состоится в выходные в Лос-Анджелесе в принадлежавшем Флинту ночном клубе Hustler.
На похоронах выступит группа стриптизерш Sexxy After Dark. На сцене состоится презентация мемориала, а завершится церемония запуском большого воздушного шара с крыши здания.
Гостей вечера будут угощать фирменным водочным напитком Flynt Goldfinger.
На церемонию сможет попасть каждый желающий старше 21 года, за вход придется заплатить 50 долларов, пишет «Газета.ру».
Ларри Флинт умер 11 февраля в возрасте 78 лет. Причиной смерти называлась сердечная недостаточность.
Знаменитым на весь мир Флинта сделал режиссер Милош Форман, снявший о нем фильм-биографию «Народ против Ларри Флинта».
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