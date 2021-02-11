В Лос-Анджелесе умер создатель мужского журнала Hustler Ларри Флинт
В США скончался 78-летний медиамагнат, основатель и владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт.
Как сообщает New York Post, издатель умер в Лос-Анджелесе из-за сердечной недостаточности.
Флинт также был известен по многочисленным судебным тяжбам, связанным со свободой слова и распространением откровенного контента, отмечает «Свободная пресса».
Знаменитый режиссер Милош Форман снял об издателе Hustler фильм-биографию «Народ против Ларри Флинта», где магната сыграл Вуди Харрельсон. Картина получила множество премий, в том числе «Золотой глобус» и «Золотой медведь».
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