В Лос-Анджелесе умер создатель мужского журнала Hustler Ларри Флинт

В США скончался 78-летний медиамагнат, основатель и владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт.

Как сообщает New York Post, издатель умер в Лос-Анджелесе из-за сердечной недостаточности.

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Флинт также был известен по многочисленным судебным тяжбам, связанным со свободой слова и распространением откровенного контента, отмечает «Свободная пресса».

Знаменитый режиссер Милош Форман снял об издателе Hustler фильм-биографию «Народ против Ларри Флинта», где магната сыграл Вуди Харрельсон. Картина получила множество премий, в том числе «Золотой глобус» и «Золотой медведь».

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ФОТО: Prt Scr youtube.com / @WOWPresents
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