В Лос-Анджелесе умер создатель мужского журнала Hustler Ларри Флинт

Флинт также был известен по многочисленным судебным тяжбам, связанным со свободой слова и распространением откровенного контента, отмечает «Свободная пресса».

Знаменитый режиссер Милош Форман снял об издателе Hustler фильм-биографию «Народ против Ларри Флинта», где магната сыграл Вуди Харрельсон. Картина получила множество премий, в том числе «Золотой глобус» и «Золотой медведь».

