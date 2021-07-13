Похороны избитого ЛГБТ-противниками оператора в Тбилиси вылились в протесты

Похороны репортера в Тбилиси вылились в акцию протеста либеральных сил Грузии против насилия и властей. В столице республики сегодня проводили в последний путь телеоператора Лексо Лашкараву, который умер 11 июля после избиения противниками ЛГБТ во время беспорядков.

К похоронному шествию присоединились лидеры ряда политических партий, представители либеральной общественности. Не участвовали в процессии только представители властей и правящей партии «Грузинская мечта». Руководитель оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия обвинил действующую власть в натравливании протестующих на журналистов.

Лашкарава был избит 5 июля в Тбилиси толпой радикалов – традиционалистов, которые выступали против проведения марша ЛГБТ-сообщества.