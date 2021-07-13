Похороны избитого ЛГБТ-противниками оператора в Тбилиси вылились в протесты
Похороны репортера в Тбилиси вылились в акцию протеста либеральных сил Грузии против насилия и властей. В столице республики сегодня проводили в последний путь телеоператора Лексо Лашкараву, который умер 11 июля после избиения противниками ЛГБТ во время беспорядков.
К похоронному шествию присоединились лидеры ряда политических партий, представители либеральной общественности. Не участвовали в процессии только представители властей и правящей партии «Грузинская мечта». Руководитель оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия обвинил действующую власть в натравливании протестующих на журналистов.
Лашкарава был избит 5 июля в Тбилиси толпой радикалов – традиционалистов, которые выступали против проведения марша ЛГБТ-сообщества.
Оператор был выписан из больницы спустя три дня, однако 11 июля умер в своей квартире. Причём, по версии МВД, речь идёт о передозировки наркотиками.
Несмотря на официальную причину смерти, кончина Лашкаравы вызвала протестную волну оппозиционных сил. Они требуют отставки главы правительства Ираклия Гарибашвили и назначения досрочных выборов в парламент.
В свою очередь власти заявляют, что оппозиция и их СМИ стремятся всеми способами создать хаос и дестабилизировать обстановку в республике. Премьер-министр Гарибашвили обвинил в организации протестов бывшего президента Михаила Саакашвили.
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