Похороны избитого ЛГБТ-противниками оператора в Тбилиси вылились в протесты

Похороны репортера в Тбилиси вылились в акцию протеста либеральных сил Грузии против насилия и властей. В столице республики сегодня проводили в последний путь телеоператора Лексо Лашкараву, который умер 11 июля после избиения противниками ЛГБТ во время беспорядков.

К похоронному шествию присоединились лидеры ряда политических партий, представители либеральной общественности. Не участвовали в процессии только представители властей и правящей партии «Грузинская мечта». Руководитель оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия обвинил действующую власть в натравливании протестующих на журналистов.

Лашкарава был избит 5 июля в Тбилиси толпой радикалов – традиционалистов, которые выступали против проведения марша ЛГБТ-сообщества.

«Тбилисский триггер». Власти Грузии могут «сдать» премьера в угоду оппозиции

Оператор был выписан из больницы спустя три дня, однако 11 июля умер в своей квартире. Причём, по версии МВД, речь идёт о передозировки наркотиками.

Несмотря на официальную причину смерти, кончина Лашкаравы вызвала протестную волну оппозиционных сил. Они требуют отставки главы правительства Ираклия Гарибашвили и назначения досрочных выборов в парламент.

В свою очередь власти заявляют, что оппозиция и их СМИ стремятся всеми способами создать хаос и дестабилизировать обстановку в республике. Премьер-министр Гарибашвили обвинил в организации протестов бывшего президента Михаила Саакашвили.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/CivilGe
ТЕГИ:ПохороныПротестыТбилиси
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры