Похитительница дневника дочери Байдена получила тюремный срок
Суд в США приговорил к тюремному сроку жительницу штата Флорида Эйми Харрис по делу о краже личного дневника дочери американского лидера Джо Байдена Эшли, передает телеканал ABC.
«Жительница Флориды приговорена к месяцу тюремного заключения за кражу дневника Эшли Байден», - сообщил телеканал.
Кража произошла осенью 2020 года. Также пропало несколько личных вещей дочери американского лидера.
Ранее стало известно, что сына американского лидера Хантера Байдена будут судить по делу о нарушениях при хранении оружия. Процесс стартует 3 июня, отмечает «Радиоточка НСН».
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