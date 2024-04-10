Похитительница дневника дочери Байдена получила тюремный срок

Суд в США приговорил к тюремному сроку жительницу штата Флорида Эйми Харрис по делу о краже личного дневника дочери американского лидера Джо Байдена Эшли, передает телеканал ABC.

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«Жительница Флориды приговорена к месяцу тюремного заключения за кражу дневника Эшли Байден», - сообщил телеканал.

Кража произошла осенью 2020 года. Также пропало несколько личных вещей дочери американского лидера.

Ранее стало известно, что сына американского лидера Хантера Байдена будут судить по делу о нарушениях при хранении оружия. Процесс стартует 3 июня, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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