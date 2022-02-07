Погромщики захватили в Казахстане более 1,5 тысячи единиц оружия

По его словам, протестующии похитили из арсеналов МВД и Комитета национальной безопасности не только пистолеты и автоматы, но также пулемёты и гранатомёты.

Он добавил, что эти цифры не учитывают оружие, которое было похищено из охотничьих магазинов. Ожаров добавил, что найти удалось пока только 967 единиц оружия.

В первые дни января в Казахстане начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. На территории страны объявили чрезвычайное положение Для стабилизации ситуации в республику направили миротворческие силы ОДКБ. Миссия миротворцев продлилась около двух недель, все военнослужащие покинули Казахстан к 19 января, пишет Ura.ru.

