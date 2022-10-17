Белоруссия заявила о праве на превентивный удар

Белоруссия оставляет за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания для недопущения нападения на свою территорию. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко на брифинге для военных атташе, аккредитованных при Министерстве обороны Белоруссии.

Также, по его словам, такие меры Минск может принять в целях «нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта».

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Ревенко выразил обеспокоенность тем, что Польша наращивает военное присутствие на границе с Белоруссией, а страны НАТО отрабатывают создание наступательных группировок и применение войск на российском и белорусском направлениях.

По словам представителя белорусского Минобороны, в Литве действует переходное правительство белорусской оппозиции, которое, как он утверждает, намеревается свергнуть власть в Белоруссии.


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ФОТО: РИА Новости//Борис Бабанов
ТЕГИ:Белоруссия
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