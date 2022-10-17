Белоруссия заявила о праве на превентивный удар

Белоруссия оставляет за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания для недопущения нападения на свою территорию. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко на брифинге для военных атташе, аккредитованных при Министерстве обороны Белоруссии.

Также, по его словам, такие меры Минск может принять в целях «нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта».