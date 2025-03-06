Пограничники США задержали лодку с мигрантами из РФ и Доминиканской Республики

Погранично-таможенная служба США при участии береговой охраны и полиции Пуэрто-Рико перехватила лодку, на которой пятеро мигрантов пытались добраться до западного побережья Пуэрто-Рико. Согласно сообщению пресс-службы погранслужбы США, инцидент произошел 28 февраля в 9 км от города Агуадилья.

На борту лодки находились трое граждан Доминиканской Республики и двое россиян. Пограничники заметили судно, движущееся без огней, и передали информацию местным правоохранительным органам, которые осуществили перехват. Во время проверки было установлено, что один из доминиканцев был ранее депортирован за преступления.

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Граждане России были переданы министерству внутренней безопасности США для дальнейшего расследования и депортации. Один из задержанных, пуэрториканец Давид Мота-Кастильо, был арестован за повторное незаконное пересечение границы.

Сектор Рейми, в котором произошло задержание, охватывает территорию Пуэрто-Рико и Виргинских островов США, являясь единственным пограничным сектором страны за пределами континента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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