Пограничники США задержали лодку с мигрантами из РФ и Доминиканской Республики
Погранично-таможенная служба США при участии береговой охраны и полиции Пуэрто-Рико перехватила лодку, на которой пятеро мигрантов пытались добраться до западного побережья Пуэрто-Рико. Согласно сообщению пресс-службы погранслужбы США, инцидент произошел 28 февраля в 9 км от города Агуадилья.
На борту лодки находились трое граждан Доминиканской Республики и двое россиян. Пограничники заметили судно, движущееся без огней, и передали информацию местным правоохранительным органам, которые осуществили перехват. Во время проверки было установлено, что один из доминиканцев был ранее депортирован за преступления.
Граждане России были переданы министерству внутренней безопасности США для дальнейшего расследования и депортации. Один из задержанных, пуэрториканец Давид Мота-Кастильо, был арестован за повторное незаконное пересечение границы.
Сектор Рейми, в котором произошло задержание, охватывает территорию Пуэрто-Рико и Виргинских островов США, являясь единственным пограничным сектором страны за пределами континента, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пограничники США задержали лодку с мигрантами из РФ и Доминиканской Республики
- Путин поздравил женщин с 8 Марта и поблагодарил участниц СВО за подвиг
- Путин не смог сдержать эмоций после истории о подвиге погибшего военнослужащего
- Пять человек погибли в ДТП в Белгородской области
- США и Украина в Саудовской Аравии обсудят прекращение огня и мирное соглашение
- Российский флаг появился в буфете на саммите ЕС в Брюсселе
- Криптобиржи России усиливают защиту после инцидента с Garantex
- Президент Южной Осетии Гаглоев госпитализирован с гипертоническим кризом
- СМИ: Трамп поставил условие прекращения огня для подписания сделки с Украиной
- Песков: Европе не выиграть в гонке вооружений без участия России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru