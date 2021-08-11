Подозреваемый в работе на спецслужбы РФ британец арестован в Германии

Гражданин Великобритании, задержанный в Германии по подозрению в работе на спецслужбы России, отправлен под стражу. Об этом проинформировала Генеральная прокуратура ФРГ. Ордер на арест Дэвида С. утвердил следственный судья Федерального верховного суда.

Подозреваемого задержали накануне в Потсдаме. По месту жительства и на работе мужчины проведены обыски.