Подозреваемый в работе на спецслужбы РФ британец арестован в Германии

Гражданин Великобритании, задержанный в Германии по подозрению в работе на спецслужбы России, отправлен под стражу. Об этом проинформировала Генеральная прокуратура ФРГ. Ордер на арест Дэвида С. утвердил следственный судья Федерального верховного суда.

Подозреваемого задержали накануне в Потсдаме. По месту жительства и на работе мужчины проведены обыски.

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Согласно данным немецкой Генпрокуратуры, ранее Дэвид С. трудился в британском посольстве в Берлине. Надзорное ведомство утверждает, что как минимум один раз он передал документы, полученные в рамках своей служебной деятельности, представителю российской разведки. За это подозреваемому заплатили наличными в неустановленном размере.

В посольстве России в Берлине, комментируя эти сообщения, заявили, что пока не имеют какой-либо официальной информацией от германской стороны на этот счёт.

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Фото: facebook.com/UKinGermany
ТЕГИ:ВеликобританияАрестШпионаж
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