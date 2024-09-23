Подозреваемый в покушении на Трампа останется под стражей до суда

Подозреваемый в покушении на убийство Дональда Трампа возле его гольф-клуба во Флориде Райан Уэсли Рут будет находиться под стражей до начала судебного разбирательства.

Соответствующее решение принял судья федерального суда Южного округа Флориды Район Маккейб. Помимо этого, по его словам, существует вероятность предъявления дополнительных обвинений.

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Второе покушение на Трампа произошло 15 сентября, когда он играл в гольф. Агенты Секретной службы заметили, что из кустов на территории клуба выглядело дуло автомата, после чего открыли огонь и задержали 58-летнего Рута.

В результате инцидента экс-президент не пострадал, так как выстрелить подозреваемый не успел, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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