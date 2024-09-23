Подозреваемый в покушении на Трампа останется под стражей до суда

Подозреваемый в покушении на убийство Дональда Трампа возле его гольф-клуба во Флориде Райан Уэсли Рут будет находиться под стражей до начала судебного разбирательства.

Соответствующее решение принял судья федерального суда Южного округа Флориды Район Маккейб. Помимо этого, по его словам, существует вероятность предъявления дополнительных обвинений.