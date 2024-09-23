Минюст США раскрыл детали письма организатора покушения на Трампа

Министерство юстиции США опубликовало письмо Райана Уэсли Раута, обвиняемого в организации второго покушения на экс-президента Дональда Трампа.

В документе Раут признается в попытке убить политика, но сообщает, что не смог довести план до конца. Он также обещает вознаграждение в размере $150 тыс. тому, кто завершит его замысел.

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Второе покушение на Трампа произошло 15 сентября возле гольф-клуба Трампа во Флориде. По данным правоохранительных органов, секретная служба открыла огонь по мужчине, скрывавшемуся в кустах, однако тот сумел сбежать и был задержан позже.

На месте инцидента обнаружены автомат АК-47, рюкзаки и камера GoPro. Первая попытка покушения на Трампа состоялась 13 июля в Пенсильвании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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