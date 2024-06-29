В Сербии мужчина ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля
29 июня 202415:47
Неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Сербии, передает The Times of Israel.
В МВД страны отметили, что нападавшего нейтрализовали ответным огнем.
Пострадавший сотрудник жандармерии, который охранял посольство Израиля в Белграде, находится в сознании, его доставили в больницу, где ему извлекут стрелу из шеи.
Ранее неизвестный открыл стрельбу на улице Воровского в Батайске в Ростовской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru