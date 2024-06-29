В Сербии мужчина ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля

В МВД страны отметили, что нападавшего нейтрализовали ответным огнем.

Пострадавший сотрудник жандармерии, который охранял посольство Израиля в Белграде, находится в сознании, его доставили в больницу, где ему извлекут стрелу из шеи.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на улице Воровского в Батайске в Ростовской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

