Подоляк заявил о невозможности проведения выборов на Украине в 2024 году

Комментируя слова украинского лидера, который допустил проведение выборов во время действия военного положения в случае одобрения парламентом, он указал, что «выборов точно не будет».

Говоря о причинах Подоляк подчеркнул, что какие-либо выборы исключает введённое на Украине военное положение. Также он отметил невозможность организовать голосование и агитацию в зоне боевых действий.

Кроме того, советник заявил о больших затратах из бюджета на проведение выборов, и напомнил о миллионах беженцев.

«Перемещённые лица. Это даже не семь млн... это более 14 млн, если ещё брать внутренне перемещённых. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?» - сказал Подоляк.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что Украина рассматривает возможность проведения выборов президента досрочно, пока не упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

