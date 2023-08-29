Подоляк заявил о невозможности проведения выборов на Украине в 2024 году
Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что выборы главы государства и депутатов в 2024 году на Украине проводиться не будут, сообщает издание «Страна».
Комментируя слова украинского лидера, который допустил проведение выборов во время действия военного положения в случае одобрения парламентом, он указал, что «выборов точно не будет».
Говоря о причинах Подоляк подчеркнул, что какие-либо выборы исключает введённое на Украине военное положение. Также он отметил невозможность организовать голосование и агитацию в зоне боевых действий.
Кроме того, советник заявил о больших затратах из бюджета на проведение выборов, и напомнил о миллионах беженцев.
«Перемещённые лица. Это даже не семь млн... это более 14 млн, если ещё брать внутренне перемещённых. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?» - сказал Подоляк.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что Украина рассматривает возможность проведения выборов президента досрочно, пока не упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru