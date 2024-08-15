Подоляк: Украина не располагала возможностями совершить подрыв «Северных потоков»

По его словам, Украина не располагала возможностями для совершения подобного теракта.

«Такой акт можно осуществить только при наличии огромных технических и финансовых ресурсов», — подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что страна от подрыва газопроводов не получила никакого стратегического или тактического преимущества.

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать «Северные потоки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

