Подоляк: Украина не располагала возможностями совершить подрыв «Северных потоков»
Киев не может быть причастен к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, сообщает агентство Reuters.
По его словам, Украина не располагала возможностями для совершения подобного теракта.
«Такой акт можно осуществить только при наличии огромных технических и финансовых ресурсов», — подчеркнул Подоляк.
Он также добавил, что страна от подрыва газопроводов не получила никакого стратегического или тактического преимущества.
Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать «Северные потоки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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