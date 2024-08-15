Подоляк: Украина не располагала возможностями совершить подрыв «Северных потоков»

Киев не может быть причастен к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, сообщает агентство Reuters.

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По его словам, Украина не располагала возможностями для совершения подобного теракта.

«Такой акт можно осуществить только при наличии огромных технических и финансовых ресурсов», — подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что страна от подрыва газопроводов не получила никакого стратегического или тактического преимущества.

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать «Северные потоки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТерактСеверный ПотокСеверный Поток-2

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