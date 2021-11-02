Подлодка США столкнулась с подводной горой
Американская атомная подводная лодка Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой, сообщает RT со ссылкой на портал Института ВМС США.
Отмечается, что горы на карте не было. Инцидент произошел в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Командующий 7-м флотом США определит целесообразность последующих действий, включая привлечение к ответственности.
Как сообщалось, ударная подводная лодка получила повреждения при столкновении. В Китае заявили, что глубоко озабочены инцидентом.
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