Подлодка США столкнулась с подводной горой

Американская атомная подводная лодка Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой, сообщает RT со ссылкой на портал Института ВМС США.

Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом

Отмечается, что горы на карте не было. Инцидент произошел в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Командующий 7-м флотом США определит целесообразность последующих действий, включая привлечение к ответственности.

Как сообщалось, ударная подводная лодка получила повреждения при столкновении. В Китае заявили, что глубоко озабочены инцидентом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВМС СШАСША
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