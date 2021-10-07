Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом

Атомная ударная подводная лодка американских военно-морских сил получила повреждения при столкновении с неизвестным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВМС США.

В сообщении военных указано, что это была быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22). При этом, по имеющимся данным, это случилось еще 2 октября.

Отмечается, что в настоящий момент состояние судна оценивается как безопасное и стабильное. Никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет, уверены в ВМС.

Идея создания Арктического флота еще раз подтверждает стратегические задачи России на севере, заявил бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:СтолкновениеСШАПодлодка
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