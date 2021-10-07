Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом

Атомная ударная подводная лодка американских военно-морских сил получила повреждения при столкновении с неизвестным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВМС США.

В сообщении военных указано, что это была быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22). При этом, по имеющимся данным, это случилось еще 2 октября.

Отмечается, что в настоящий момент состояние судна оценивается как безопасное и стабильное. Никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет, уверены в ВМС.

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