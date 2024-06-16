Под Парижем неизвестный ранил двух человек во время празднования Курбан-Байрама

Два человека получили ранения, включая сотрудника мэрии. В момент нападения в помещении было около двух тысяч человек.

Злоумышленника задержали на месте. По данным телеканала, вооруженный мужчина до этого мог совершить разбойное нападение.

В воскресенье полицейские в германском Гамбурге нейтрализовали мужчину, напавшего на них с топором. Информации о мотивах нарушителя нет, отмечает «Радиоточка НСН».

