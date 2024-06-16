Под Парижем неизвестный ранил двух человек во время празднования Курбан-Байрама

В пригороде Парижа Боней-сюр-Марн неизвестный ворвался в здание спортзала, где праздновали Курбан-Байрам, сообщил телеканал BFMTV.

В Техасе в результате стрельбы в парке погибли два человека

Два человека получили ранения, включая сотрудника мэрии. В момент нападения в помещении было около двух тысяч человек.

Злоумышленника задержали на месте. По данным телеканала, вооруженный мужчина до этого мог совершить разбойное нападение.

В воскресенье полицейские в германском Гамбурге нейтрализовали мужчину, напавшего на них с топором. Информации о мотивах нарушителя нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:НападениеКурбан-байрамФранция

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