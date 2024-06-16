Под Парижем неизвестный ранил двух человек во время празднования Курбан-Байрама
16 июня 202417:46
В пригороде Парижа Боней-сюр-Марн неизвестный ворвался в здание спортзала, где праздновали Курбан-Байрам, сообщил телеканал BFMTV.
Два человека получили ранения, включая сотрудника мэрии. В момент нападения в помещении было около двух тысяч человек.
Злоумышленника задержали на месте. По данным телеканала, вооруженный мужчина до этого мог совершить разбойное нападение.
В воскресенье полицейские в германском Гамбурге нейтрализовали мужчину, напавшего на них с топором. Информации о мотивах нарушителя нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru