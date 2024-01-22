Почти половина французов назвала феминизм угрозой для мужчин
Почти 40% мужчин считают, что феминизм является угрозой их положению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ответа Высокого совета Франции по вопросам равенства.
В нем говорится, что среди молодых мужчин европейской страны наблюдается «возвращение к традиционным ценностям».
Кроме того, каждый пятый мужчина считает нормальным зарабатывать больше, чем женщины-коллеги на том же посту. В то же время 70% мужчин видят в себе ответственного за финансы в семье.
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил признать феминизм экстремистской идеологией. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru