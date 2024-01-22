Почти половина французов назвала феминизм угрозой для мужчин

В нем говорится, что среди молодых мужчин европейской страны наблюдается «возвращение к традиционным ценностям».

Кроме того, каждый пятый мужчина считает нормальным зарабатывать больше, чем женщины-коллеги на том же посту. В то же время 70% мужчин видят в себе ответственного за финансы в семье.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил признать феминизм экстремистской идеологией. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

