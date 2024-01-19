Опрос: Женщины чаще мужчин не хотят делиться премией с супругами

РБК отмечает, что только 82% мужчин и 66% женщин готовы сообщить своей второй половине о премии и поделиться с ней деньгами. 27% женщин и 13% мужчин оставят их себе, следует из результатов исследований. 5% мужчин и 6% женщин вовсе ничего не расскажут. 5% опрошенных затруднились ответить.

Среди тех, кто не готов делиться ни новостью, ни деньгами, больше респондентов в возрасте 35–44 лет и с заработком до 50 тысяч рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил выплаты на ребенка из средств маткапитала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

