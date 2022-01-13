Почти 500 уголовных дел возбудили в Казахстане после беспорядков

В сообщении говорится, что в числе возбуждённых дел 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - по убийствам; 524 подозреваемых отправлены в изоляторы временного содержания, под стражу взяты 412 человек.

В ведомстве уточнили, что всего за время режима ЧП было составлено 6 966 административных протоколов, к административной ответственности привлекли 4 918 человек, 1 978 из них были арестованы, 791 - оштрафованы. В настоящее время в судах рассматриваются 2 048 материалов.

В первые дни 2022 года на западе Казахстана начались массовые беспорядки из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа, которые позже распространились и на другие города. Митингующие добавили политические лозунги.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения, заявив о попытке госпереворота.

