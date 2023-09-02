Почти 30 полицейских пострадали в беспорядках в Тель-Авиве
Почти 30 полицейских пострадали в беспорядках с участием эритрейских беженцев в Тель-Авиве, пишут СМИ.
Отмечается, что правоохранителям пришлось применить табельное оружие из-за «угрозы жизни». О ситуации проинформировали премьера Израиля. По меньшей мере 114 человек получили ранения в результате столкновений. Восемь раненых находятся в тяжелом состоянии
В Израиле эритрейцы вышли на забастовку против других эритрейцев, которые поддерживают правительство Эритреи. Они выступали против проправительственного мероприятия в посольстве. Демонстранты стали швырять в полицейских камни, бить витрины магазинов и стёкла автомобилей.
Ранее бывший посол России в Нигере и Мали Евгений Корендясов назвал следующую страну, которую может охватить мятеж. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru