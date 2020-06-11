Почти 129 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в мире за сутки

Число инфицированных новым типом коронавируса в мире за последние 24 часа выросло до 128 778 человек. Такая свежая статистика опубликована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Днём ранее этот показатель был несколько меньше - 124325.

В целом на земном шаре к этому часу новый коронавирус диагностирован у 7 миллионов 370 тысяч 328 пациентов. За последние сутки он унёс жизни 5188 человек, всего за время пандемии зафиксировано 418 756 смертельных исходов от COVID-19, пишет «Свободная пресса».

Ранее сегодня заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице за сутки вылечились 2 236 пациентов с коронавирусом, а общее число выздоровевших уже перевалило за 115 тысяч и составляет 115 769 человек, передает РИА ФАН.

Кроме того, еще 747 человек излечились от COVID-19 в Московской области. Это рекорд с начала эпидемии в регионе. Количество выздоровевших пациентов в Подмосковье превысило 13 тысяч человек.

