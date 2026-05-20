Турция в лидерах: Где россияне отдыхали в мае
Судя по количеству страховых полисов, которые были оформлены на майские праздники, чаще всего россияне ездили отдыхать в Турцию (51%), на втором месте оказался транзитный туризм (18%), третье место занял Китай (5%), а топ-5 замыкают Грузия и внутрироссийские направления (по 4%). Соответствующее исследование провела страховая компания «Ингосстрах».
Отмечается, что выбор жителей Москвы не слишком отличается от предпочтений россиян в целом. Тройка лидеров остается неизменной, на четвертом месте разместился внутренний туризм (3%), а замыкают пятерку с 2% европейские страны.
А вот предпочтения жителей Санкт-Петербурга отличаются куда более существенно: лидирует здесь транзитный формат путешествий (31% страховок), на втором месте — внутренний туризм (16%), далее следуют такие направления, как Грузия, Турция, набравшая лишь 8%, и Вьетнам (каждый двадцатый страховой полис).
Не обошлось без необычных страховых случаев, отметил замдиректора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Дмитрий Кренев: было зафиксировано два случая горной болезни — в Непале и Таджикистане, причем в последнем случае отдыхающему понадобилась услуга телемедицины. «После получения информации о любом подобном происшествии от наших клиентов мы незамедлительно выходим на связь с ассистанской компанией и медицинскими учреждениями, контролируем оказание помощи и предоставляем максимальную поддержку», — подчеркнул он.
