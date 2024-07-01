«Победа для демократии»: Трамп приветствовал признание его частичного иммунитета
Бывший президент США Дональд Трамп приветствовал решение Верховного суда страны, признавшего за ним частичный иммунитет.
В своей социальной сети Truth Social он назвал это «большой победой для конституции США и демократии».
«Горд быть американцем!» - добавил Трамп.
Ранее Верховный суд США постановил, что как бывший президент Трамп обладает иммунитетом против юридического преследования только за те действия, которые он совершал в официальном качестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом часть из того, что ему инкриминируется, не может подпадать под это определение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru