«Победа для демократии»: Трамп приветствовал признание его частичного иммунитета

В своей социальной сети Truth Social он назвал это «большой победой для конституции США и демократии».

«Горд быть американцем!» - добавил Трамп.

Ранее Верховный суд США постановил, что как бывший президент Трамп обладает иммунитетом против юридического преследования только за те действия, которые он совершал в официальном качестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом часть из того, что ему инкриминируется, не может подпадать под это определение.

