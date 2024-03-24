По военному аэродрому США в Сирии нанесли ракетный удар
Вооруженные отряды иракских шиитов нанесли ракетный удар по американскому военному аэродрому в Харраб-эль-Джейре на северо-востоке Сирии, передает телеканал Al Mayadeen.
На территории аэродрома раздалось несколько мощных взрывов. В небо поднимается густой столб дыма.
Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет. Пентагон не комментировал ситуацию.
В феврале американская военная база на нефтяном месторождении «Омар» на востоке Сирии подверглась трем ракетным атакам в течение часа.
С октября 2023 года американские военные объекты в Сирии атаковали 99 раз, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru