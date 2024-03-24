По военному аэродрому США в Сирии нанесли ракетный удар

Вооруженные отряды иракских шиитов нанесли ракетный удар по американскому военному аэродрому в Харраб-эль-Джейре на северо-востоке Сирии, передает телеканал Al Mayadeen.

США извинились перед Ираком за удар по территории страны

На территории аэродрома раздалось несколько мощных взрывов. В небо поднимается густой столб дыма.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет. Пентагон не комментировал ситуацию.

В феврале американская военная база на нефтяном месторождении «Омар» на востоке Сирии подверглась трем ракетным атакам в течение часа.

С октября 2023 года американские военные объекты в Сирии атаковали 99 раз, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: соцсети/OIRSpox
ТЕГИ:РакетыСШАСирия

Горячие новости

Все новости

партнеры