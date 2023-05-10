По Израилю из сектора Газа выпустили более 400 ракет

По его словам, четверг выпущенных ракет упала на территории сектора Газа, значительная часть ракет упала на открытой местности, часть была сбита. Также зафиксированы попадания в жилые дома, заявил министр.

Выступавший перед Галлантом премьер Израиля Нетаньяху заявил, что среди граждан не зафиксировано ранений от ракетных обстрелов.

