По Израилю из сектора Газа выпустили более 400 ракет
10 мая 202321:21
По Израилю из сектора Газа было выпущено около 400 ракет с начала операции «Щит и стрела», некоторые ракеты попали по жилым домам, заявил в эфире местного телевидения министр обороны Израиля Йоав Галлант.
По его словам, четверг выпущенных ракет упала на территории сектора Газа, значительная часть ракет упала на открытой местности, часть была сбита. Также зафиксированы попадания в жилые дома, заявил министр.
Выступавший перед Галлантом премьер Израиля Нетаньяху заявил, что среди граждан не зафиксировано ранений от ракетных обстрелов.
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10 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru