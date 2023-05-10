По Израилю из сектора Газа выпустили более 400 ракет

По Израилю из сектора Газа было выпущено около 400 ракет с начала операции «Щит и стрела», некоторые ракеты попали по жилым домам, заявил в эфире местного телевидения министр обороны Израиля Йоав Галлант.

СМИ сообщили о работе ПВО и взрывах в Тель-Авиве

По его словам, четверг выпущенных ракет упала на территории сектора Газа, значительная часть ракет упала на открытой местности, часть была сбита. Также зафиксированы попадания в жилые дома, заявил министр.

Выступавший перед Галлантом премьер Израиля Нетаньяху заявил, что среди граждан не зафиксировано ранений от ракетных обстрелов.

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ФОТО: РИА Новости
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