СМИ раскрыли подробности завещания актера Мэттью Перри

Уточняется, что актёр намеревался оставить «большую часть своего имущества в доверительное управление». Распорядителями были назначены менеджер Перри Лиза Фергюсон, а также актриса Робин Рузан, которая в итоге от распоряжения отказалась.

Также в качестве бенефициаров актёр указал родителей, сводного брата и экс-возлюбленную Рэйчел Данн.

Согласно документам, помимо указанной суммы в собственности Перри также находились «ювелирные изделия, мебель и предметы интерьера, произведения искусства и автомобили». Состояние актера оценивалось в 120 млн долларов.

Звезда сериала «Друзья» ушел из жизни 28 октября 2023 года. Тело Мэттью Перри обнаружили в джакузи у него дома. Было установлено, что причиной смерти 54-летнего актёра стало воздействие кетамина, сообщает RT.

