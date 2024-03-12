СМИ раскрыли подробности завещания актера Мэттью Перри

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри оставил в фонде Alvy Singer Living Trust чуть больше миллиона долларов. Об этом сообщает издание Page Six, раскрывшее подробности завещания актёра.

Звезды сериала «Друзья» заявили, что их опустошила смерть Мэттью Перри

Уточняется, что актёр намеревался оставить «большую часть своего имущества в доверительное управление». Распорядителями были назначены менеджер Перри Лиза Фергюсон, а также актриса Робин Рузан, которая в итоге от распоряжения отказалась.

Также в качестве бенефициаров актёр указал родителей, сводного брата и экс-возлюбленную Рэйчел Данн.

Согласно документам, помимо указанной суммы в собственности Перри также находились «ювелирные изделия, мебель и предметы интерьера, произведения искусства и автомобили». Состояние актера оценивалось в 120 млн долларов.

Звезда сериала «Друзья» ушел из жизни 28 октября 2023 года. Тело Мэттью Перри обнаружили в джакузи у него дома. Было установлено, что причиной смерти 54-летнего актёра стало воздействие кетамина, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Шоу-бизнесСериалАктёрыГолливуд

Горячие новости

Все новости

партнеры