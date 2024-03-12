СМИ раскрыли подробности завещания актера Мэттью Перри
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри оставил в фонде Alvy Singer Living Trust чуть больше миллиона долларов. Об этом сообщает издание Page Six, раскрывшее подробности завещания актёра.
Уточняется, что актёр намеревался оставить «большую часть своего имущества в доверительное управление». Распорядителями были назначены менеджер Перри Лиза Фергюсон, а также актриса Робин Рузан, которая в итоге от распоряжения отказалась.
Также в качестве бенефициаров актёр указал родителей, сводного брата и экс-возлюбленную Рэйчел Данн.
Согласно документам, помимо указанной суммы в собственности Перри также находились «ювелирные изделия, мебель и предметы интерьера, произведения искусства и автомобили». Состояние актера оценивалось в 120 млн долларов.
Звезда сериала «Друзья» ушел из жизни 28 октября 2023 года. Тело Мэттью Перри обнаружили в джакузи у него дома. Было установлено, что причиной смерти 54-летнего актёра стало воздействие кетамина, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи ювелирных украшений в России на 8 Марта выросли вдвое
- «Уралвагонзавод» отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв»
- Генерал Липовой назвал вероятную причину крушения Ил-76
- Жительница Белгорода рассказала, что ВСУ обстреливают регион без перерывов
- Беспилотник упал на крышу ТЦ в Белгороде
- Дети-инвалиды, потерявшие родителя на СВО, получат двойные пенсии
- Семьям погибших в Ивановской области лётчиков Ил-76 окажут необходимую помощь
- Мишустин сообщил, что рост ВВП в январе оценивается в 4,6%
- Минобороны: Над Курской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ
- СМИ раскрыли подробности завещания актера Мэттью Перри
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru