По базе США на востоке Сирии выпустили семь ракет
Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» атаковало американскую военную базу в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, передает телеканал Al Mayadeen.
По информации издания, по территории военного объекта выпустили семь ракет. Все они достигли цели.
Сообщается о потерях среди американских военнослужащих. Пентагон пока не комментировал атаку.
За последние сутки нападению подверглись американские базы в районе нефтяных месторождений Эль-Омар и Румейлан. Атакующие использовали дроны-камикадзе.
В Пентагоне ранее заявили, что с 17 октября военные объекты США в Сирии и Ираке подверглись нападению около 50 раз. Пострадали более 20 военнослужащих, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru