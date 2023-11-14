По базе США на востоке Сирии выпустили семь ракет

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» атаковало американскую военную базу в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, передает телеканал Al Mayadeen.

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По информации издания, по территории военного объекта выпустили семь ракет. Все они достигли цели.

Сообщается о потерях среди американских военнослужащих. Пентагон пока не комментировал атаку.

За последние сутки нападению подверглись американские базы в районе нефтяных месторождений Эль-Омар и Румейлан. Атакующие использовали дроны-камикадзе.

В Пентагоне ранее заявили, что с 17 октября военные объекты США в Сирии и Ираке подверглись нападению около 50 раз. Пострадали более 20 военнослужащих, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
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