По базе США на востоке Сирии выпустили семь ракет

По информации издания, по территории военного объекта выпустили семь ракет. Все они достигли цели.

Сообщается о потерях среди американских военнослужащих. Пентагон пока не комментировал атаку.

За последние сутки нападению подверглись американские базы в районе нефтяных месторождений Эль-Омар и Румейлан. Атакующие использовали дроны-камикадзе.

В Пентагоне ранее заявили, что с 17 октября военные объекты США в Сирии и Ираке подверглись нападению около 50 раз. Пострадали более 20 военнослужащих, отмечает «Радиоточка НСН».

