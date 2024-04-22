По американской базе в Сирии нанесен удар беспилотником и ракетами
22 апреля 202403:29
Американская военная база у сирийского города Эль-Хасаке подверглась ракетному обстрелу, сообщает РИА Новости.
Кроме того, ее атаковал беспилотник. По базе в аэропорту Хараб аль-Джир на северо-востоке Сирии было выпущено четыре ракеты. Их выпустили из иракского города Замар. Американские силы в регионе подверглись нападению впервые с начала февраля.
Ранее беспилотные летательные аппараты атаковали американскую военную базу на газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru