По американской базе в Сирии нанесен удар беспилотником и ракетами

Кроме того, ее атаковал беспилотник. По базе в аэропорту Хараб аль-Джир на северо-востоке Сирии было выпущено четыре ракеты. Их выпустили из иракского города Замар. Американские силы в регионе подверглись нападению впервые с начала февраля.

Ранее беспилотные летательные аппараты атаковали американскую военную базу на газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

