На военной базе к югу от иракского Багдада прогремел взрыв

По словам собеседника агентства, «природа и причины» взрыва пока неизвестны. Источник добавил, что на базе поднялись столбы огня.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, в результате взрыва один человек погиб, двое пострадали. В свою очередь, шиитское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» заявило, что база, где располагаются силы формирования, армии Ирака и федеральной полиции, подверглась авианалету. В результате два человека получили травмы.

На фоне сообщений о взрыве на базе Кальсу Центральное командование вооруженных сил США опровергло информацию о причастности Вашингтона к атаке. Американская сторона заявила, что военные США «сегодня не наносили авиаударов по Ираку».

