Площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысила 163 квадратных километра
Площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысила 163 квадратных километра, сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии.
Таким образом, площадь пожаров превысила территорию государства Лихтенштейн.
Так, своих домов в результате пожаров в США уже лишились многие голливудские звезды. Известно, что огонь уничтожил элитную недвижимость Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Леонардо ДиКаприо, Джеймса Вудса, Адама Броди, Билли Кристала, Джона Гудмена и других знаменитостей. В результате калифорнийских пожаров также сгорела вилла сына передающего полномочия президента США Джо Байдена Хантера Байдена.
Обстановка в Лос-Анджелесе остается напряженной на фоне пожаров, которые продолжаются с 7 января, однако многим людям уже удалось эвакуироваться, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров, знакомые которого проживают в Калифорнии «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru