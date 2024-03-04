Playboy впервые поместил на обложку созданную нейросетью модель

Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку журнала модель, которая была создана искусственным интеллектом. Зовут её Саманта Эверли.

В Китае показывают мультсериал, созданный с помощью нейросетей

Как рассказали в редакции журнала, также создатель девушки со светлыми волосами и голубыми глазами завёл для неё аккаунты в соцсетях, на который подписались более 100 тысяч человек.

«Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой журнала Playboy», — цитирует издание «модель», которая также выразила своё восхищение людьми.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил о «безумном расистском» программировании в нейросети Gemini от компании Google, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СМИЦифровизацияИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры