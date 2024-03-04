Playboy впервые поместил на обложку созданную нейросетью модель
Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку журнала модель, которая была создана искусственным интеллектом. Зовут её Саманта Эверли.
Как рассказали в редакции журнала, также создатель девушки со светлыми волосами и голубыми глазами завёл для неё аккаунты в соцсетях, на который подписались более 100 тысяч человек.
«Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой журнала Playboy», — цитирует издание «модель», которая также выразила своё восхищение людьми.
Ранее миллиардер Илон Маск заявил о «безумном расистском» программировании в нейросети Gemini от компании Google, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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