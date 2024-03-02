В Китае показывают мультсериал, созданный с помощью нейросетей

Государственная телекомпания China Media Group показали мультсериал, созданный с помощью искусственного интеллекта, передает South China Morning Post.

Речь идет о 26-серийном шоу под название «Стихотворения тысячелетий». Этот мультсериал основан на китайской поэзии и древних легендах. При его создании использовались инструменты преобразования текста в видео.

С помощью этой нейросети удалось получить анимацию в стиле традиционных китайских картин, выполненных тушью.

Ранее гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что российские компании проявляют интерес к ChatGPT и другим инструментам, созданным на основе искусственного интеллекта, однако зачастую организации не могут использовать их из-за требований к безопасности данных.

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ФОТО: скриншот видео Youtube.com
ТЕГИ:КитайИскусственный ИнтеллектМультфильм

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