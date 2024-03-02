В Китае показывают мультсериал, созданный с помощью нейросетей
Государственная телекомпания China Media Group показали мультсериал, созданный с помощью искусственного интеллекта, передает South China Morning Post.
Речь идет о 26-серийном шоу под название «Стихотворения тысячелетий». Этот мультсериал основан на китайской поэзии и древних легендах. При его создании использовались инструменты преобразования текста в видео.
С помощью этой нейросети удалось получить анимацию в стиле традиционных китайских картин, выполненных тушью.
Ранее гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что российские компании проявляют интерес к ChatGPT и другим инструментам, созданным на основе искусственного интеллекта, однако зачастую организации не могут использовать их из-за требований к безопасности данных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае показывают мультсериал, созданный с помощью нейросетей
- Сборник страшных рассказов по альбому AC/DC «Back in Black» выйдет в июле
- Звезда «Слова пацана» Копейкин заявил, что получает около 100 тыс. рублей в день
- СМИ: В Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника
- В Москве прошло тестовое голосование перед выборами Президента России
- Поставки из Турции в Россию за месяц резко сократились
- Племянница Надежды Бабкиной выпустила свою первую песню
- Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту
- Группа «Гран-КуражЪ» выпустила новый альбом
- Певица Анна Асти объявила об открытии благотворительного фонда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru