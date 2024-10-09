Платежная система «Мир» начала работать в Никарагуа

В Никарагуа заработала российская платёжная система «Мир». Как пишут «Известия», об этом заявил торговый представитель РФ в центральноамериканской стране Пётр Панкратов.

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По его словам, пока речь идёт только о снятии наличных - единственный банкомат находится в столице республики Манагуа.

Панкратов подчеркнул, что по мере необходимости число банкоматов будет увеличено.

«Никарагуанские партнёры старались сделать всё как можно быстрее... оперативно получили новые компетенции и знания», — заключил он.

Ранее в сентябре посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что поехать в исламскую республику с платежной картой «Мир» можно будет примерно через полгода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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