Платежная система «Мир» начала работать в Никарагуа

По его словам, пока речь идёт только о снятии наличных - единственный банкомат находится в столице республики Манагуа.

Панкратов подчеркнул, что по мере необходимости число банкоматов будет увеличено.

«Никарагуанские партнёры старались сделать всё как можно быстрее... оперативно получили новые компетенции и знания», — заключил он.

Ранее в сентябре посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что поехать в исламскую республику с платежной картой «Мир» можно будет примерно через полгода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

